أخبار عاجلة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة -
من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب -
من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة -
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي -
من مصر | حوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عن بناء عقل الإنسان المسلم (كامل) -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه

Print
وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه

مصراوي Masrawy

12:24 م الثلاثاء 09 مارس 2021

أبوظبي- (د ب أ):
أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أن "عودة سورية للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لابد منه".
وقال الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن "قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سورية".
من جانبه، قال لافروف إن ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل ، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار لافروف إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية الإماراتي تناولت التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه، لافتا إلى أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.
وبدأ وزير الخارجية الروسي زيارة اليوم لدولة الإمارات في إطار جولة خليجية تشمل أيضا وقطر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت أن لافروف سيلتقي في الإمارات ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية.
وأضافت الوزارة أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا على أعلى المستويات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تؤكد انفتاحها الدائم على التعاون مع الاتحاد الأوروبي

روسيا تؤكد انفتاحها الدائم على التعاون مع الاتحاد الأوروبي

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

شبكة عيون الإخبارية