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المملكة المتحدة تسعى لبذل المزيد من الجهود لصالح أفريقيا وبالتعاون معها؛ وتأمل شركة بلاك هاوس ميديا بأن تتمكن من المساعدة في ذلك

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المملكة المتحدة تسعى لبذل المزيد من الجهود لصالح أفريقيا وبالتعاون معها؛ وتأمل شركة بلاك هاوس ميديا بأن تتمكن من المساعدة في ذلك المملكة المتحدة تسعى لبذل المزيد من الجهود لصالح أفريقيا وبالتعاون معها؛ وتأمل شركة بلاك هاوس ميديا بأن تتمكن من المساعدة في ذلك

أعلنت شركة "بلاك هاوس ميديا" الأفريقية المعروفة بتقديم المشورة لكلّ من "هاينكن" و"كوكا كولا" و"ريكيت بينكيزر" و"إم تي إن" و"فياكوم سي بي إس" و"إنترسويتش"، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم، أنّها بصدد توسيع نطاق خدماتها لتشمل لندن وإدنبرة وغيرها من المواقع لمساعدة عملائها الأفارقة على فهم واستعراض الفرص المتاحة في المملكة المتحدة. وتسعى الشركة أيضاً إلى أن تُوضح للمؤسسات في جميع أنحاء بريطانيا كيفية فهم أفريقيا بشكل أفضل.

وستُباشر شركة "بلاك هاوس ميديا"، التي تأسست على يد الصحفي السابق أيني أديكونلي، العمل في المملكة المتحدة في 8 مارس، إذ سيُشكل هذا التاريخ موعد انطلاق أول عملياتها الدولية. ومنذ مارس 2020، ووظفت الشركة أكثر من 20 موظف، في ظلّ تسارع وتيرة النمو السنوي فيها. وستكون أول وكالة علاقات عامة من نيجيريا، وهي دولة تقع في غرب أفريقيا يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة وتُعدّ أكبر في أفريقيا، يتم إطلاقها في المملكة المتحدة.

وبحسب البنك الدولي، تمثّل أفريقيا الفرصة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم – في حال نجحت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - من خلال ربط أكثر من مليار شخص في 55 دولة بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 3 تريليون جنيه إسترليني. وتُعدّ التجارة بين المملكة المتحدة وأفريقيا، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 36 مليار جنيه إسترليني عام 2019، أمراً جديراً بالملاحظة.

 

وفي هذا السياق، قال أيني: "بالنظر إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنّه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود لصالح أفريقيا ومعها. وبالتزامن مع نمو الاقتصادات الأفريقية، مدفوعة بالتكنولوجيا والزراعة والترفيه والتمويل، سنكون أمام فرصة متاحة للاستثمار والتجارة والتوسع. ويوجد بالفعل أكثر من 100 شركة أفريقية مسجّلة في بورصة لندن، تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني. ويُشار إلى أنّ عدد الشركات الأفريقية المُسجّلة في بورصة لندن يتجاوز أي بورصة دولية أخرى. وفيما نتوقع أن نشهد المزيد من الشراكات والتعاون والاستثمار بين المملكة المتحدة وأفريقيا، فمن الأهمية بمكان أن تضطلع شركات استشارية مثلنا، تفهم كلاً من الثقافات والأشخاص والاقتصادات، بدور أكبر".

وسيشغل أيني منصب الرئيس التنفيذي. وسيتولّى ستيفن وادينجتون من شركة "وادس" الذي تولّى سابقاً منصب الرئيس لشركة "سي آي بيه آر"، والمدير الأوروبي السابق للوسائط الرقمية والاجتماعية في "كيتشوم بابليكك ريليشنز"، منصب مدير ومستشار غير تنفيذي. ومن جهةٍ أخرى، تمّ تعيين موليهي موليكوا، المدير الإداري لشركة "ماجنا كارتا" في جنوب أفريقيا، أيضاً بمنصب مدير غير تنفيذي. وتشمل قائمة المدراء التنفيذيين الآخرين كلاً من فيمي فالودون، أخصائي التسويق المعتمد والرئيس التنفيذي لشركة "آي دي أفريقيا"؛ وأولادوتون آيني، وهي باحثة بدرجة الدكتوراة في كلية إدارة الأعمال بجامعة إدنبرة

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