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(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة
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الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب
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الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة
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الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي
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الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | حوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عن بناء عقل الإنسان المسلم (كامل)
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الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021
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الأحد 14 مارس 2021 10:38 صباحاً
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
وزير الخارجية الإماراتي يتحدث عن أضرار قانون قيصر الأمريكي على سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 09 مارس 2021 12:27 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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