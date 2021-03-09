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الرئاسة اللبنانية: قطع الطرقات عمل تخريبى يهدف لضرب الاستقرار

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الرئاسة اللبنانية: قطع الطرقات عمل تخريبى يهدف لضرب الاستقرار الرئاسة اللبنانية: قطع الطرقات عمل تخريبى يهدف لضرب الاستقرار

جي بي سي نيوز :- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن جهات خارجية تقف وراء الإضرار بالمصالح الاقتصادية لبلاده.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع وزاري بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية، بالقصر الرئاسي في بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وطالب عون “الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن خطط الإساءة للبنان، بعد أن توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية (لم يسمها) تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية”.

وقال: “نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار، وهذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين”.

بدوره، قال حسان دياب إن “هناك من يدفع لبنان نحو الانفجار”، مشددا على ضرورة قطع الطريق أمام تلاعب وتآمر جهات (لم يسمها أيضا) بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
وأضاف قائلا: “الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عال من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد”، دون تفاصيل أكثر.

والإثنين، تظاهر مئات اللبنانيين في بيروت وعدة مدن، لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع الأسعار.

ووسط استقطاب حاد، يمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، إذ عجز حتى الآن عن تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
(الأناضول)

جي بي سي نيوز

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