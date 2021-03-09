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وزارة العدل: إنجاز 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال فبراير

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تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات

وزارة العدل: إنجاز 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال فبراير

أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال شهر فبراير من العام الجاري، تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عدداً من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، بالإضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وبيّنت الوزارة أن خدمة الموثق تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الموثق تقدم العديد من الخدمات التوثيقية تشمل توثيق الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، فك رهن العقار، إفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه، عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، كما يستطيع المستفيد طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثق والمتاح على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وجوجل بلاي.

يُذكر أن خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص مع الشريك التقني شركة "ثقة"؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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