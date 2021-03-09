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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسرة الشهيد عريف عماد أمير رشدى يعقوب، وقبل رأس والدته، خلال تكريم أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية بالندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

تأتي الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.