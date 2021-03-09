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خالد الجندي: الشهداء مصابيح الدجى وعلامات الهدى

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خالد الجندي: الشهداء مصابيح الدجى وعلامات الهدى خالد الجندي: الشهداء مصابيح الدجى وعلامات الهدى

مصراوي Masrawy

11:46 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن منزلة الشهيد عظيمة عند الله تعالى، فهم من ضحوا بحياتهم من أجل ربهم ووطنهم، موضحا أن منزلة الشهيد لا تخضع لحسابات.

وأضاف الجندي، خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح ، بعنوان: "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم الثلاثاء، أن الإيمان أمر قلبي لا يحس ولا يمس ولا يرى بالعين المجردة، بل جعل الله قمة الإيمان أن تعبر عن الإيمان بعينيك مستدلا بقوله "وكفى بالله شهيدا".

وأكد أن الله يأمرنا بالتأدب مع الشهداء والحرص عند التحدث عنهم، فهم أحياء عند ربهم متابعا: "الشهداء لهم كل التحية والدعاء، فهم مصابيح الدجى وعلامات الهدى، تلك الأيدي المباركة التي قاتلت في صمت مرضاة لله تعالى".

وتابع الجندي:" يقول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "ما من أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد"، رواه البخاري.. مفسرا الحديث قائلا: "الشهيد يتمنى أن يعود إلى الحياة فيقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من الكرامات".

وقدم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التحية لأسر الشهداء، قائلا: "عاشت وعاش الشهداء".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

تأتى الندوة التثقيفية في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

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