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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبد المنعم:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية، وذلك على هامش الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة المقامة الآن بقاعة المنارة.

وحرص الرئيس السيسي، على احتضان أسرة الشهيد عميد أركان حرب مصطفى عبيدو.

وظهرت ابنة الشهيد العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، متأثرة وتبكي خلال حديثها هي وشقيقها للرئيس كما بدا الرئيس متأثرًا يغالب دموعه.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

تأتي الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.