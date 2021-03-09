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الصين تطلق "أول جواز سفر صحي" في العالم

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الصين تطلق "أول جواز سفر صحي" في العالم الصين تطلق "أول جواز سفر صحي" في العالم

مصراوي Masrawy

12:04 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بكين- (بي بي سي):

أطلقت الصين جواز سفر رقميا، يسمح لمواطنيها بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وتظهر الشهادة الرقمية ما إذا كان حاملها قد تلقى اللقاح، إضافة إلى نتائج اختبار .

واتيحت الشهادة الرقمية للمواطنين الصينيين عبر برنامج على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوثيقة أطلقت "بهدف المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر الحدود"، غير أن "جواز السفر الصحي" الدولي الذي أتاحته السلطات متاح فقط للمواطنين الصينيين وهو ليس إلزاميا بعد.

ويُنظر لتلك الشهادة، المتوافرة ورقيا أيضا، بوصفها أول "جواز سفر لقاحي" معروف في العالم.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا من بين الدول التي تدرس حاليا إطلاق تصاريح مماثلة. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار "جواز سفر أخضر"، من شأنه أن يسمح لمواطنيه بالسفر بين الدول الأعضاء وخارجها.

ومنذ نهاية مارس 2020، حظرت الصين دخول الأجانب إلى أراضيها، باستثناء عدد محدود جدا، كما خفضت بشكل كبير رحلاتها الدولية، في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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