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(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة
-
الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب
-
الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة
-
الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي
-
الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
من مصر | حوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عن بناء عقل الإنسان المسلم (كامل)
-
الأحد 14 مارس 2021 10:42 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021
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الأحد 14 مارس 2021 10:38 صباحاً
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي
-
الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 09 مارس 2021 12:04 مساءً
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