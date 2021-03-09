الصراع في أفغانستان: مبعوثة أممية تصل إلى قطر لدعم المفاوضات المتعثرة

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مصراوي Masrawy

كابول- (أ ف ب):

وصلت إلى قطر مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، ديبورا ليونز، في زيارة تهدف إلى إعطاء دفعة لمحادثات السلام الأفغانية المتعثرة التي تستضيفها الدوحة بين ممثلي الحكومة في كابول وحركة طالبان.

تأتي الزيارة في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل قبول مقترحها بتقليل العنف لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل حكومة مؤقتة.

وكان مسؤولون أفغان قد رفضوا الخطة الأمريكية معربين عن معارضتهم لأي انخراط لحركة طالبان في الحكومة الانتقالية.

ولم تقرر الولايات المتحدة بعد ما إذا كانت ستسحب باقي قواتها الموجودة في أفغانستان قبل مايو المقبل في ظل تصاعد أعمال العنف في البلاد.