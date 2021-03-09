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صحف لبنانية: غياب الحلول السياسية يُزيد الفوضى على وقع التردي المعيشي

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صحف لبنانية: غياب الحلول السياسية يُزيد الفوضى على وقع التردي المعيشي صحف لبنانية: غياب الحلول السياسية يُزيد الفوضى على وقع التردي المعيشي

مصراوي Masrawy

11:23 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

بيروت- أ ش أ:

حذرت صحف لبنانية، الثلاثاء، من أن لبنان أصبح على فوّهة الفوضى الشاملة، مشيرة إلى عودة التحركات الاحتجاجية الغاضبة بزخم ملحوظ في معظم المناطق اللبنانية مع استمرار الأوضاع المعيشية المتردية وغياب للحلول السياسية وفي مقدمها تشكيل الجديدة، على نحو من شأنه أن يدفع إلى انفجار مجتمعي وشيك.

وذكرت صحف "النهار" و"الجمهورية" و"نداء الوطن" و"اللواء" و"الشرق" أن ملامح خطر حقيقي أصبحت تلوح في الأفق، حيث يتفاقم انهيار العملة الوطنية مع تدهور كبير في القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وتسارع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، الأمر الذي دفع بقائد الجيش العماد جوزاف عون إلى إطلاق رسائل قاسية بحق الطبقة السياسية اللبنانية على نحو غير مسبوق، لدفعهم نحو تحمل المسئولية ولجم الانهيار وإيقاف وتيرة الفوضى التي يشهدها لبنان.

وأشارت إلى أن التصريحات التي أدلى بها قائد الجيش اللبناني أمس خلال لقاء مع قادة القوات المسلحة، بهذه النبرة العالية، جعلت القيادة العسكرية أقرب ما تكون إلى صف اللبنانيين المعترضين والمحتجين من السلطة السياسية الحاكمة. كما عبرت عن ارتفاع مستوى الامتعاض والاستياء في صفوف العسكريين جراء محاولة دفعهم إلى تحمل تبعات الفشل السياسي في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد، من خلال الزج بهم على جبهات داخلية للتصدي لتحركات شعبية منتفضة على تردي الأحوال المعيشية.

وأجمعت الصحف على أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال في حالة من الجمود الشديد على وقع الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، مشيرة إلى أن أي حديث عن انفراج حكومي مرتقب في ظل القطيعة والحروب الكلامية المتواصلة لا سيما بين باسيل والحريري، أصبح في منزلة اللاواقعي.

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