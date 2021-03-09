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الأمم المتّحدة: وتيرة التلقيح ضد كوفيد-19 في أفريقيا تتسارع

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الأمم المتّحدة: وتيرة التلقيح ضد كوفيد-19 في أفريقيا تتسارع الأمم المتّحدة: وتيرة التلقيح ضد كوفيد-19 في أفريقيا تتسارع

مصراوي Masrawy

11:03 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

عواصم أفريقية- (أ ف ب):

أعلنت الأمم المتّحدة يوم الاثنين أنّ وتيرة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في أفريقيا تتسارع مع تسلّم تسع من دول القارّة شحنات من اللّقاحات المضادّة للفيروس بموجب آلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل.

وقال المتحدّث باسم المنظّمة الأممية ستيفان دوجاريك إنّ "مزيداً من جرعات اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 المدعومة من كوفاكس سُلّمت إلى 9 دول أفريقية هي موزمبيق، وتوغو، وإثيوبيا، وملاوي، وليبيريا، وجيبوتي، وساو تومي وبرينسيبي، وأوغندا، ومالي".

وأوضح أنّه صباح الإثنين "تلقّت الموزمبيق وتوغو ما يقرب من نصف مليون جرعة"، مشيراً إلى أنّ "المرحلة الأولى من حملة التلقيح ستبدأ في هذين البلدين بالعاملين الصحيين وغيرهم من الأشخاص المعرّضين للخطر".

وأضاف أنّه يوم الأحد تسلّمت أثيوبيا "بموجب آلية كوفاكس 2.2 مليون جرعة، ومن المقرّر أن تبدأ التطعيمات في الأيام المقبلة".

أمّأ ملاوي وليبيريا ومالي و"ساو تومي وبرينسيبي" فقد تسلّمت من جهتها اللّقاحات يوم الجمعة.

ولفت دوجاريك إلى أنّ "جيبوتي ستبدأ حملة التطعيم في 11 مارس"، بينما "ستبدأ على مراحل حملة التلقيح في أوغندا التي تسلّمت أكثر من 850 ألف جرعة من لقاحات كوفاكس".

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