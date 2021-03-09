أخبار عاجلة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة -
من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب -
من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة -
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي -
من مصر | حوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عن بناء عقل الإنسان المسلم (كامل) -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخطيب": مليون وظيفة تقدمها "السياحة" للوطن والمواطنين

Print
"الخطيب": مليون وظيفة تقدمها "السياحة" للوطن والمواطنين "الخطيب": مليون وظيفة تقدمها "السياحة" للوطن والمواطنين
حجم التبادل التجاري 7.1 مليار ريال مع اليونان

ضمن فعاليات لقاء الأعمال السعودي- اليوناني الافتراضي الذي شارك فيه أحمد الخطيب وزير السياحة، وهاري ثيوهاريس وزير السياحة اليوناني، ووزير التنمية والاستثمار اليوناني، ورؤساء غرف التجارة والصناعة بالمملكة واليونان، وسفير خادم الحرمين الشريفين في اليونان، وسفير اليونان في المملكة، وممثلو اللجان النوعية ورجال الأعمال بالبلدين، أكد "الخطيب" أن استراتيجية وزارة السياحة هي تعزيز توجه المملكة للانفتاح على العالم ضمن رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن السياحة تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، وتسهم في إيجاد فرص العمل والنمو والتنويع الاقتصادي وهي بذلك تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة، ويتضمن ذلك جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وإيجاد مليون فرصة عمل للمواطنين.

وأعرب "الخطيب" عن تطلعه للشراكة مع اليونان والاستثمار في الفرص السياحية الواعدة في المملكة، داعياً اليونانيين إلى زيارة السعودية، وتعزيز الشراكة في مجال السياحة، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل التحسينات التي تجريها منظومة السياحة؛ لضمان تطوير البنية التحتية السعودية والخدمات المقدمة وفقاً لأعلى المعايير الدولية بما يلبي تطلعات الشركات والمستهلكين.

من ناحيته، أعرب وزير السياحة اليوناني عن استعداد اليونان بما لديها من معرفة تقنية للمشاركة في رؤية المملكة 2030 في المجال السياحي وللتعاون، والإسهام في الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية المنتجات والمرافق السياحية والاستثمار العقاري والفنادق وتأهيل المرشدين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية، أهمية اللقاء كمنصة متميزة لتنمية العلاقات الاقتصادية السعودية– اليونانية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 7.1 مليار ريال، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 وفرص الأعمال الواعدة فيها والبيئة والحوافز الاستثمارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

إلغاء نظام الكفيل هيفيد العمال المصريين فى السعودية إزاى؟ هنقدملك التفاصيل الكاملة

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

وصول القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة مع القوات اليونانية في تمرين "عين الصقر ١" باليونان

السعودية تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

السعودية تشارك في أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

شبكة عيون الإخبارية