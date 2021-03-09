"الصحة" تستعرض فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

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تقلّل الإصابة بالمغص والإسهال والإصابة بالسمنة والسكري

أكدت وزارة الصحة أهمية الرضاعة الطبيعية للمرضع والرضيع، ودورها في وقاية الطفل من الأمراض والعدوى، وتساعد على النمو الجيد.

وقالت "الصحة" من خلال إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة": الرضاعة الطبيعة لها فوائد من حيث تأمين العناصر الغذائية اللازمة، وتقوي مناعة الطفل، كما أن حليب الأم سهل الهضم بعكس الحليب الصناعي، ويقلل الإصابة بالمغص والإسهال والإصابة بالسمنة والسكري ويقلل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما.

وأضافت: الرضاعة الطبيعية للأم تقوي الترابط بين الأم والرضيع وتساعد على منع النزيف بعد الولادة، كما تساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، والرضاعة الطبيعية مانع طبيعي للحمل وتقلل الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض.

تأتي هذه الأنشطة التوعوية في إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.