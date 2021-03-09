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صندوق الاستثمارات يبارك لـSRC على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية

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صندوق الاستثمارات يبارك لـSRC على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية صندوق الاستثمارات يبارك لـSRC على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية
بقيمة 4 مليارات ريال لتكون محفز لنمو واستدامة قطاع التمويل العقاري كجزء من رؤية 2030

صندوق الاستثمارات يبارك لـSRC على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية

بارك صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، للشركة لإعادة التمويل العقاري SRC وهي إحدى شركات الصندوق على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من وزارة المالية.

وأوضح الصندوق أن ذلك بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، لتكون محفزاً لنمو واستدامة قطاع التمويل العقاري كجزء من #رؤية_السعودية_2030.

والشركة تأسست في عام 2017م؛ بهدف تطوير سوق تمويل سكني في المملكة العربية السعودية، وتنشيط قطاع العقار وذلك من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية سكنية طويلة الأجل تساعد على امتلاك المساكن الخاصة وستؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق أحد أهداف الإسكان المحددة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، بحيث تسهم في رفع نسبة التملك للسعوديين إلى 60% بحلول عام 2020م.

وتعود ملكية الشركة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كما تم الترخيص لها لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري، وتضم إدارتها فريق عمل من ذوي الخبرات العالمية في مجال التمويل العقاري والأسواق المالية والذي يعتمد في عمله على أعلى المقاييس العالمية.

وتعمل الشركة على خلق سوق عقار ثانوي يتم من خلاله شراء محافظ القروض السكنية من المقرضين (شركات ومؤسسات التمويل العقاري والبنوك) وبيعها للمستثمرين المحليين والمستثمرين في الأسواق العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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