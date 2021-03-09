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الهند: مقتل 9 أشخاص بينهم أفراد من قوات الإطفاء والشرطة في حريق

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الهند: مقتل 9 أشخاص بينهم أفراد من قوات الإطفاء والشرطة في حريق الهند: مقتل 9 أشخاص بينهم أفراد من قوات الإطفاء والشرطة في حريق

مصراوي Masrawy

10:51 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهندية، الثلاثاء، مقتل 9 أشخاص على الأقل، في حريق كبير اندلع بمكتب السكك الحديدية في مدينة كلكتا شرق الهند.

وقال وزير السكك الحديدية، بيوش جويال، إن ثمة خمسة من رجال الإطفاء وثلاثة من العاملين في هيئة السكك الحديدية ومفتش في الشرطة، بين ضحايا الحريق الذي وقع مساء أمس الاثنين، في المقر الرئيسي لشركة "إيسترن ريلويز" للسكك الحديدية.

وقال جويال إن الرجال لقوا حتفهم أثناء قيامهم بإخماد الحريق في المبنى المكون من 14 طابقا، معربا عن حزنه بسبب الحادث. وأمر الوزير الهندي بفتح تحقيق رفيع المستوى لتحديد سبب وقوع الحريق.

وقالت الشرطة المحلية إنه بينما لقي سبعة أشخاص حتفهم أمس الاثنين، جرى صباح الثلاثاء انتشال جثتين أخريين من المبنى.

من ناحية أخرى، قدم زعماء الهند، ومن بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التعازي في وفاة ضحايا الحادث. وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات الولاية أن أسر الضحايا سوف تحصل على تعويض.

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