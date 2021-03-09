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كوريا الجنوبية: استقالة رئيس الحزب الحاكم استعدادًا لانتخابات الرئاسة

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كوريا الجنوبية: استقالة رئيس الحزب الحاكم استعدادًا لانتخابات الرئاسة كوريا الجنوبية: استقالة رئيس الحزب الحاكم استعدادًا لانتخابات الرئاسة

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

سول- (د ب أ):

استقال النائب البرلماني في كوريا الجنوبية، لي ناك-يون، الثلاثاء، من منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، في إطار سعيه للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن لي الذي يشغل مقعدا برلمانيا في دورة خامسة له، أعلن استقالته رسميا من رئاسة الحزب خلال مؤتمر صحفي في سول.

وتأتي استقالة لي بعد أكثر من ستة أشهر من انتخابه رئيسا للحزب في أواخر أغسطس، وقبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 مارس 2022.

وتتوافق الاستقالة مع الدستور الداخلي للحزب الديمقراطي الذي يتعين بموجبه على رئيس الحزب أو أي عضو في المجلس الأعلى للحزب التخلي عن منصبه الحزبي قبل عام واحد، على الأقل، من الانتخابات الرئاسية إذا كان يتعتزم الترشح.

وتهدف اللائحة إلى كفالة الضوابط والتوازنات بين رئاسة الجمهورية وقيادة الحزب.

وبعد استقالة رئيس الحزب، يتولى نائب زعيم الحزب، كيم تاي-نيون، أيضا مهمة القائم بأعمال الرئيس حتى يُنتخب زعيم جديد في مؤتمر مقرر في مايو المقبل.

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