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"الشعب الجمهوري" يختار حازم عمر ممثلًا عن كتلته البرلمانية بـ"الشيوخ"

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"الشعب الجمهوري" يختار حازم عمر ممثلًا عن كتلته البرلمانية بـ"الشيوخ" "الشعب الجمهوري" يختار حازم عمر ممثلًا عن كتلته البرلمانية بـ"الشيوخ"

مصراوي Masrawy

11:14 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- مصراوي:
اختار حزب الشعب الجمهوري النائب حازم عمر، رئيس الحزب، ممثلًا عن كتلته البرلمانية داخل مجلس الشيوخ.

وكان الحزب قد حصد ٤ مقاعد من وكالة وأمانة سر ٤ لجان نوعية داخل المجلس، عقب الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء.

وأسفرت الانتخابات، التي أعلن نتيجتها اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن فوز النائب باهر أمين بمقعد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، وفوز النائب أحمد أبو هشيمة بمقعد وكيل لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفوز النائب محمد الدابي بمقعد وكيل لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام، وفوز النائب فؤاد القاضي، بمقعد أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

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