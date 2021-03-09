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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبكى خلال مشاهدته الفيلم التسجيلي "سيرة شهيد" والذي يحكي قصص بطولات وتضحيات الشهداء وحديث أهالي الشهداء وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

تأتي الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.