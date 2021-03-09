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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس السيسي، إن سيرة الشهيد تحث على ضرورة الحفاظ على مصر، وأن تظل بخير.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة: "كلنا متأثرين بالموقف وكلام كل أسرة شهيد، وأتصور إن سيرة الشهيد بتقولنا حاجة واحدة بس، خلي بالكم من بلدكم، الناس دي راحت عشان البلد دي تعيش بخير، عشان أصحابها يكبروها ويحافظوا عليها وميخربوهاش، وإلا يبقى كل تضحية قدمت من 8 سنين، مكنتش في مكانها، لما طلبتم تغيير الواقع، قولنا فوضونا في مكافحة الإرهاب، والناس مكنتش متصورة إن الإجراء اللي تم في 2013 هيكون تكلفته كبيرة على مصر، مصر هي الجيش والشرطة والشعب".

وتابع: الدم والروح اتقدموا عشان مصر تكون دولة، محدش يتصور أبدا إنه يكون فيه سبب إنه يضيع الدولة.