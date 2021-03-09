أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن -
إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: سيرة الشهيد بتقولنا خلوا بالكم من بلدكم

Print
السيسي: سيرة الشهيد بتقولنا خلوا بالكم من بلدكم : سيرة الشهيد بتقولنا خلوا بالكم من بلدكم

مصراوي Masrawy

10:58 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس ، إن سيرة الشهيد تحث على ضرورة الحفاظ على ، وأن تظل بخير.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة: "كلنا متأثرين بالموقف وكلام كل أسرة شهيد، وأتصور إن سيرة الشهيد بتقولنا حاجة واحدة بس، خلي بالكم من بلدكم، الناس دي راحت عشان البلد دي تعيش بخير، عشان أصحابها يكبروها ويحافظوا عليها وميخربوهاش، وإلا يبقى كل تضحية قدمت من 8 سنين، مكنتش في مكانها، لما طلبتم تغيير الواقع، قولنا فوضونا في مكافحة الإرهاب، والناس مكنتش متصورة إن الإجراء اللي تم في 2013 هيكون تكلفته كبيرة على مصر، مصر هي الجيش والشرطة والشعب".

وتابع: الدم والروح اتقدموا عشان مصر تكون دولة، محدش يتصور أبدا إنه يكون فيه سبب إنه يضيع الدولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية