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سيناتور أمريكي ينتقد سياسة بايدن: شجعت وكلاء إيران على مهاجمة

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سيناتور أمريكي ينتقد سياسة بايدن: شجعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية سيناتور أمريكي ينتقد سياسة بايدن: شجعت وكلاء إيران على مهاجمة

مصراوي Masrawy

10:35 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتن، الثلاثاء، سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران والحوثيين، معتبرا أنها "شجعت وكلاء إيران على مهاجمة ".

وقال السيناتور الأمريكي في تغريدة عبر تويتر إن "صواريخ إيران تنهمر على السعودية بسبب سياسة الرئيس بايدن برفع وكيلها في اليمن من تصنيف الإرهاب وخفض مبيعات الأسلحة للسعوديين".

وتابع: "كما تقوم الإدارة بالتغطية على دور إيران في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق بدلا من ربط الهجمات الأخيرة على مصدرها وهو النظام الإيراني". وختم: "تعمل إدارة الرئيس بايدن على تشجيع الميليشيات المدعومة من إيران".

كان البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أنه سيدعم "السعودية في الدفاع عن أراضيها، وإن هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة وتعرض المدنيين للخطر".

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