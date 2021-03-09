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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قدم الفنان محمد فراج الفيلم التسجيلي "سيرة شهيد" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.

وقال محمد فراج خلال تقديمه الفيلم التسجيلي، إن دم الشهداء لم يذهب هدرا، موضحا أن الحياة رجعت لطبيعتها في سيناء، الفيلم التسجيلي غناء الفنان مدحت صالح والذي يحكي بطولات وتضحيات شهداء الوطن.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".