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الفلوس ببنك القاهرة.. القوى العاملة تناشد العمالة المغادرة للأردن بصرف مستحقاتهم فوراً (قائمة بالأسماء)

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، في تحويل القائمة 29 من مستحقات الضمان الاجتماعي بالأردن لنحو 500 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 508 آلاف و 488 دولاراً، أي ما يعادل 7 ملايين و957 ألفاً و844 جنيها مصريا تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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381615149111210137

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مصراوي Masrawy

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