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بحضور .. بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

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بحضور السيسي.. بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور .. بدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

مصراوي Masrawy

10:24 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بحضور الرئيس عبدالفتاح اليوم الثلاثاء.

وحضر الندوة - التي جاءت بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" - رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".

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