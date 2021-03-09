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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.

وحضر الندوة - التي جاءت بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" - رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ " أحمد تميم المراغي"، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن "يوم الشهيد".