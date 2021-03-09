جامعة الطائف تصدر بياناً حول الطالبة المصابة بكورونا: أشعرنا جميع مَن خالطها

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قالت: حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بأي نتيجة إيجابية للمخالطات.. لن يحضرن لـ 14 يوماً

كشفت جامعة الطائف، اليوم، أنها اتخذت جميع الاحتياطات بعد إبلاغ طالبة عن إصابتها بكورونا؛ مبينة أنها حضرت إحدى محاضرات المقرر التدريبي وكان إعلانها إصابتها بعد حضورها المقرر، وتم اتخاذ تدابير السلامة الضرورية وإبلاغ جميع المخالطات وعضوة هيئة التدريس الطالبات عبر التعلم الافتراضي «بلاك بورد» بعدم الحضور لمدة 14 يوماً.

وأوضحت الجامعة، في بيان، حقيقة ما يتم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت وسم «مصابة كورونا جامعة الطائف».

وقالت جامعة الطائف، إنه في يوم الأحد 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 حضرت إحدى طالبات كلية التربية- قسم العلوم الرياضية، إلى الجامعة ما بين الساعة 8 - 9 (ص)، لحضور نشاط مهاري.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من قِبل الأمن الجامعي عند بوابة الدخول من التزام الطالبة وجميع زميلاتها البالغ عددهن 20 طالبة بالإجراءات الاحترازية كافة، من «لبس الكمام، إبراز تطبيق توكلنا، قياس درجة الحرارة قبل الدخول».

وأكدت أنه في مساء يوم الخميس 20 رجب 1442هـ، الموافق 4 مارس 2021 م، أبلغت الطالبة مسؤولة القسم بتأكّد إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ تدابير السلامة الضرورية، وتم إبلاغ جميع المخالطات وعضوة هيئة التدريس، الطالبات عبر التعلم الافتراضي «بلاك بورد» بعدم الحضور لمدة 14 يوماً.

وطالبت الجامعة المخالطات بإجراء الفحص المخبري للتأكد من سلامتهن وضرورة إبلاغ الجامعة بالنتيجة حال كانت إيجابية.

وأكدت الجامعة أنه حتى اللحظة لم يتم إبلاغها بأي نتيجة إيجابية، مشيراً إلى عقد اجتماع بين الجهات ذات العلاقة من داخل الجامعة وخارجها يوم الاثنين 24 رجب 1442 هـ، الموافق 8 مارس 2021م في مقر الجامعة، وتم التأكد من التزام الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وطمأنت جامعة الطائف، الجميع، مؤكدة التزامها بكل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة منسوبيها وزوارها كافة.