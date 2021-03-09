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"جامعة شقراء" تطلق برنامجها الثاني لـ"مبادرة تأهيل الكوادر الطبية لمواجهة كورونا

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تستمر يومين وبمشاركة 12 من المختصين في المجال الطبي لبحث آخر المستجدات

برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، تقيم جامعة شقراء، ممثلة بكلية الطب بشقراء وكلية الطب بالدوادمي "البرنامج الثاني لمبادرة تأهيل الكوادر الطبية لجائحة كورونا" 2nd SURE WEBINAR، على مدى يومين خلال الفترة من 12 -13 مارس 2021م، وبمشاركة 12 من المختصين في المجال الطبي.

وتأتي المبادرة بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات فيما يخص جائحة كورونا بشكل علمي.

الدكتور فراس المرشد عميد كلية الطب بشقراء، أكد أن هذا البرنامج يقام بمشاركة نخبة من المتخصصين؛ لمناقشة المحاور المهمة المستجدة مثل اللقاحات ضد كورونا، وظهور كورونا المتحور، وأثره في العلاج وطرق مواجهته، كما يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي في المجتمع عبر جلستين علميتين، بالإضافة إلى جلسة حوارية تضم مجموعة من الخبراء للإجابة عن أهم التساؤلات في هذا الجانب.

وأشار "المرشد" إلى أن الجامعة تستهدف في هذا البرنامج الممارسين الصحيين والكوادر الطبية من الأطباء غير المختصين وأطباء الامتياز وطلبة الطب والكليات الصحية وأفراد المجتمع، وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد الثاني من نوعه، حيث سبق أن اقامت الجامعة برنامجها الأول العام الماضي وشارك فيه عدد من المختصين.

وأوضح أن الجامعة ممثلة بكلياتها الطبية تسعى هذا العام إلى تكثيف جهودها من خلال إقامة مثل هذه البرامج التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مهارات الكوادر الطبية في مواجهة كورونا واطلاعهم على كل المستجدات المتعلقة بالفيروس وتحوراته ولقاحاته.

جامعة شقراء البرنامج الثاني لمبادرة تأهيل الكوادر الطبية لجائحة كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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