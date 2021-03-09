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لن تحتاج إلى الأكبر.. "مايكروسوفت" تجهز مفاجأة "خارقة" لعشاق حواسيبها الهجينة

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لن تحتاج إلى الأكبر.. "مايكروسوفت" تجهز مفاجأة "خارقة" لعشاق حواسيبها الهجينة لن تحتاج إلى الأكبر.. "مايكروسوفت" تجهز مفاجأة "خارقة" لعشاق حواسيبها الهجينة
ستطرح إصدارها الجديد خلال شهر أبريل المقبل بقياسين 13.5 و15 بوصة

لن تحتاج إلى الأكبر..

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تجهز مفاجأة وصفت بـ"الخارقة" لعشاق حواسيبها الهجينة "سرفس".

وأشار موقع "إنغادجيت" في تقرير جديد إلى أنه منذ عام 2019، وتقدم مايكروسوفت في نسخة الـ15 بوصة في حواسيب "سرفس" الهجينة (تجمع بين لابتوب وتابلت)، معالجها الخارق من نوع "أيه إم دي".

ولكن قررت مايكروسوفت مؤخرا مفاجأة مستخدميها بتقديم نفس المعالج السريع الخارق في الإصدارات الأخرى من حواسيب "سرفس" بدءا من نسخة الـ13.5 بوصة.

وستطرح مايكروسوفت أيضا إصدارها الجديد من "سرفس لابتوب 4" خلال شهر أبريل المقبل، بقياسين 13.5 و15 بوصة، وكلاهما متاحان بالمعالج فائق السرعة "أيه إم دي".

كما ستطرح مايكروسوفت أيضا إصدارين آخرين من حواسيب "سرفس 4" بمعالج أكثر سرعة من إنتاج "إنتل" سيكون من نموذجين "كور آي 5" و"كور آي 7".

وستكون جميع إصدارات حواسيب "مايكروسوفت سرفس" الجديدة بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 32 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 1 تيرا بايت، ما يجعلها أجهزة فائقة السرعة تتفوق على معظم منافسيها.

كما ستكون معظم إصدارات "مايكروسوفت سرفس" الجديدة أيضا بمعدلي دقة للشاشة 2256×1504 بيكسل و2496×1664 بيكسل.شركة مايكروسوفت الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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