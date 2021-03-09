السودان تحذر: ملء سد النهضة في يوليو تداعياته خطيرة.. نستعد لكل السيناريوهات

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جهود كبيرة لتفادي الآثار السلبية المتوقعة بينها التعديلات في نظم تفريغ وملء الخزانات

أصدرت وزارة الري السودانية تحذيراً عاجلاً بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل.

وقال وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية، ضو البيت عبد الرحمن: إن مهندسي الوزارة بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون للتحسب لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الأحادي لسد النهضة في يوليو المقبل.

وأكد "ضو البيت" أن تلك الاستعدادات تأتي للحد من الآثار السلبية المتوقعة، ويشمل ذلك تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء.

وكيل وزارة الري حذر المزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري في مناطق النيل الأزرق من (الدمازين إلى الخرطوم)، من أنه من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وفقاً لوكالة أنباء السودان.

وأشار "ضو البيت" إلى أن مناسيب المياه ستنخفض في هذا القطاع. كما ستتأثر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري.

وأوضح أن قطاع النيل الأبيض من الجبلين إلى جبل الأولياء سيتأثر أيضاً بملء سد النهضة.

وكشف عن أن قطاع النيل الرئيسي من الخرطوم إلى عطبرة سيتعرض لنفس التأثيرات، وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي.

وشدد "ضو البيت" على أنه يتوجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء، والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021.