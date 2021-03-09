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مبنى مغلق وإجراءات تامة.. 9 أشهر و"صحي عسيلة مكة" لم يرَ النور!

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مبنى مغلق وإجراءات تامة.. 9 أشهر و"صحي عسيلة مكة" لم يرَ النور! مبنى مغلق وإجراءات تامة.. 9 أشهر و"صحي عسيلة مكة" لم يرَ النور!
عضو مركز الحي لـ"سبق": الكبار بحاجة ماسّة خاصة مَن يعانون أمراضاً مزمنة

مبنى مغلق وإجراءات تامة.. 9 أشهر و

تساءل عضو مركز حي العسيلة بمكة المكرّمة سند العتيبي؛ عن الأسباب التي حالت دون افتتاح مركز صحي العسيلة بالعاصمة المقدّسة، لافتاً إلى أنه تم توقيع العقد منذ شهر ذي القعدة من العام الهجري الماضي.

وفي شكوى تلقتها "سبق"، من عضو مركز حي العسيلة بمكة المكرّمة سند العتيبي؛ أكد أن صحة مكة المكرّمة قامت باستئجار مبنى في الحي لغرض أن يكون مقراً للمركز الصحي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة كافة، غير أنه ما زال مغلقاً ولم يتم افتتاحه، متسائلاً عن الأسباب التي حالت دون الافتتاح كل هذه الفترة.

وأشار إلى أن الحي يفتقر لمركز صحي منذ إنشائه، رغم الكثافة السكانية التي يشهدها، حيث لم يكن أمام الأهالي خيار سوى البحث عن الرعاية الصحية في الأحياء المجاورة.

وقال عضو مركز حي العسيلة: "لا نعلم إلى أين نذهب ونلجأ بعد انفصال التجمع الصحي بمكة المكرّمة عن المديرية العامة للشؤون الصحية".

وطالب وزير الصحة توفيق الربيعة؛ بضرورة إنهاء معاناتهم المستمرة في ظل عدم افتتاح المركز الصحي، مشيراً إلى أن مرضى الحي من كبار السن بحاجة ماسة إلى المتابعة الصحية، خاصة مَن يعانون أمراضاً مزمنة.

مركز حي العسيلة مكة المكرّمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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