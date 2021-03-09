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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال مديرو مديريات التموين إنهم يسيرون يوميًّا حملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز؛ للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه.

وأكد مديرو المديريات، في بيان لوزارة التموين، اليوم الثلاثاء، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطن على المنظومة التموينية وكذا الخبز أيضًا.

وأعلنت مديرية تموين الأقصر تحرير 191 مخالفة تموينية؛ منها 70 مخالفة بالمخابز، نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج، كما تم تحرير 114 قضية تموينية بالأسواق؛ لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وإدارة أنشطة دون ترخيص، إضافة إلى تحرير 7 محاضر أنشطة مواد بترولية ومستودعات بوتاجاز ومحطات وقود.

وأعلنت المديرية أنه في محافظة الإسكندرية تم تحرير عدد محاضر استيلاء على المال العام لعدد 7 بقالين بإجمالي 7237116 جنيهًا.

وقالت مديرية تموين المنيا إنه تم تحرير 19 محضرًا؛ منها 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر نقص وزن.

وأعلنت مديرية تموين الشرقية تحريرها عددًا كبيرًا من المحاضر لمنافذ صرف السلع التموينية، وصل إلى 120 محضرًا منها 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر تصرف بقيمة 5800 جنيه، وعدد 11 محضر عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، و8 محاضر عدم ممارسة، وعدد 2 محضر تجميع بقيمة 9037 جنيهًا، و2 محضر بيع بأزيد من السعر.

كل هذه القضايا تم تحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونيًّا.