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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" بصوت أحمد فؤاد سليم، قدمه الفنان آسر ياسين.

ويشهد السيسي الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة، وكان فى استقبال الرئيس السيسى، قادة القوات المسلحة.

تأتى الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.