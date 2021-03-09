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قدمه آسر ياسين.. يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حلم الشهيد"

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قدمه آسر ياسين.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حلم الشهيد" قدمه آسر ياسين.. يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حلم الشهيد"

مصراوي Masrawy

10:32 ص الثلاثاء 09 مارس 2021


كتب- مصراوي:
شهد الرئيس عبدالفتاح فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" بصوت أحمد فؤاد سليم، قدمه الفنان آسر ياسين.

ويشهد السيسي الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة، وكان فى استقبال الرئيس السيسى، قادة القوات المسلحة.

تأتى الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

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