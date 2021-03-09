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كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 117.1 مليون..ومنح 312 مليون جرعة لقاح

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كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 117.1 مليون..ومنح 312 مليون جرعة لقاح كورونا حول العالم: الإصابات تتخطى 117.1 مليون..ومنح 312 مليون جرعة لقاح

مصراوي Masrawy

10:39 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

​نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 117.1 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 312 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 117 مليونا و148 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 66.3 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و600 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 312 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم اعطاؤها، تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ثم المملكة المتحدة والهند والبرازيل وتركيا وإسرائيل وألمانيا وروسيا والإمارات وفرنسا. ولا يعكس عدد الجرعات الموزعة نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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