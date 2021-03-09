أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن -
إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لبنانيون يواصلون قطع الطرقات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

Print
لبنانيون يواصلون قطع الطرقات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية لبنانيون يواصلون قطع الطرقات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

بيروت- (د ب أ):

واصل مواطنون لبنانيون قطع الطرقات صباح الثلاثاء في مخلف المناطق اللبنانية، وذلك لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

واستمر قطع عدد من الطرقات بالسيارات والإطارات والاحجار ومستوعبات النفايات في بيروت والبقاع والجبل وشمال وجنوب لبنان منذ يوم أمس الإثنين.

وكانت الاحتجاجات الشعبية انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وقد شملت كافة المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان، بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولارا .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية