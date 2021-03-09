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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021
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الأحد 14 مارس 2021 10:38 صباحاً
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
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الأحد 14 مارس 2021 10:34 صباحاً
هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن
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الأحد 14 مارس 2021 10:34 صباحاً
إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن
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الأحد 14 مارس 2021 10:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
ريح المدام | لما حالك يتبدل فى لحظة من راجل لبنت .. هتعمل ايه وقتها
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 09 مارس 2021 10:38 صباحاً
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