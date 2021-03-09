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البرازيل تبدأ إنتاج لقاح أسترازينيكا

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البرازيل تبدأ إنتاج لقاح أسترازينيكا البرازيل تبدأ إنتاج لقاح أسترازينيكا

مصراوي Masrawy

10:13 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

ريو دي جانيرو- (د ب ا):

بدأت البرازيل أمس الاثنين عملية إنتاج واسعة النطاق للقاح استرازينيكا في منشآه فيوكروز البحثية في ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وقد تجاوز اللقاح، الذي سوف يتم إنتاجه باستخدام أدوية مستوردة من الصين، الاختبارات الضرورية، ويُتوقع تسليم وزارة الصحة 3.8 مليون جرعة بحلول نهاية مارس الجاري.

وأدى وصول شحنة المواد الخام لتصنيع 12.2 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا مؤخرا إلى أن تكون هناك آمال جديدة لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالتطعيم في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا في البرازيل.

وتمتلك البرازيل حاليا ما يعد أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات في أمريكا اللاتينية.

ويسعى مصنع فيوكروز لإنتاج 110 مليون جرعة من اللقاح بحلول منتصف العام باستخدام مواد دوائية مستوردة.

وبفضل التكنولوجيا المستوردة، سوف يتمكن المصنع خلال النصف الثاني من العام من إنتاج 119 مليون جرعة بصورة مستقلة تماما.

وكانت البرازيل قد بدأت في التطعيم ضد في يناير الماضي.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 11 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت أكثر من 266 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وشهدت البرازيل مؤخرا أسوأ أسبوع لها فيما يتعلق بالوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت نجو 10 آلاف حالة وفاة خلال سبعة أيام.

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مصراوي Masrawy

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