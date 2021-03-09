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وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية بزيارة الإمارات

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وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية بزيارة الإمارات وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية بزيارة الإمارات

مصراوي Masrawy

10:13 ص الثلاثاء 09 مارس 2021


موسكو- (د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولة خليجية بزيارة الإمارات اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فمن المقرر أن تشمل الجولة زيارة كل من وقطر.

كانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت أن لافروف سيلتقي في الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية عبدالله بن زايد. وفي السعودية، سيجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان. كما سيزور قطر حيث سيستقبله الأمير تميم بن حمد ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن.

وأضافت الوزارة أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا على أعلى المستويات.

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مصراوي Masrawy

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