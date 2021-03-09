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وزير الري يستعرض إجراءات البدء في مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر

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وزير الري يستعرض إجراءات البدء في مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر وزير الري يستعرض إجراءات البدء في مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر

مصراوي Masrawy

10:00 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- مصراوي:
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع روبرت روبوتوم رئيس الفريق الاستشارى لمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر.

شارك فى الاجتماع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقطاع التخطيط ومدير المشروع لإستعراض الاجراءات المستقبلية للبدء فى تنفيذ المشروع.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إنه سيتم تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أن مكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على المكتب الاستشارى Mott Macdonald ، والذي سيبدأ العمل في المشروع يوم 10 مارس 2021.

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