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الـ13 بقائمة الدول المصدرة لماليزيا.. و"القصبي" يكشف الخطوة المهمة

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قال تزامنا مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا: تجارة البلدين بلغت 67 ملياراً في 5 أعوام

السعودية الـ13 بقائمة الدول المصدرة لماليزيا.. و

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العلاقات التجارية بين المملكة العربية ومملكة ماليزيا، شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية؛ نتيجة حرص البلدين على عقد شراكات استراتيجية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر "القصبي" عن ثقته في مساهمة زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 67 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ13 ضمن الدول المصدرة إلى ماليزيا.

وأوضح أن المملكة حريصة على جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية 2030، وقال: "إن القطاع الخاص له دور مهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطوير والنمو من خلال تعزيز التواصل وتبادل الزيارات"، مؤكدًا حرص الجانبين السعودي والماليزي على تطوير ريادة الأعمال، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني التقنية وتعزيز الابتكار؛ انطلاقًا من رؤية البلدين الطموحة للمستقبل.

وبين وزير التجارة أن تسهيل الإجراءات لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية، ولاسيما "التمور والمنتجات والأغذية (الحلال)" للسوق الماليزي ومنها لأسواق دول شرق آسيا، خطوة مهمة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

يُذكر أن المشاريع الاستثمارية الماليزية المباشرة في المملكة بلغت 38 مشروعًا في قطاعات خدمية وصناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من 1.7 مليار ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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