أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن -
إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

سبوتنيك-في يصنع بإيطاليا.. ما موقف أوروبا؟

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
السلطات الأردنية تفتح تحقيقا بوفاة 8 أشخاص في مستشفى السـلط إثر انقطاع الأوكسجين

السلطات الأردنية تفتح تحقيقا بوفاة 8 أشخاص في مستشفى السـلط إثر انقطاع الأوكسجين

خروج رائدين من المحطة الدولية إلى الفضاء المفتوح

خروج رائدين من المحطة الدولية إلى الفضاء المفتوح

التصعيد في اليمن - تعليق ياسر الحسني

التصعيد في اليمن - تعليق ياسر الحسني

العراق.. تجدد الاحتجاجات وسقوط جرحى في النجف

العراق.. تجدد الاحتجاجات وسقوط جرحى في النجف

شبكة عيون الإخبارية