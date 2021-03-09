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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021
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الأحد 14 مارس 2021 10:38 صباحاً
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
"عصا طبية متعدّدة الأغراض".. براءة اختراع لفريق سعودي هنا تفاصيلها
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة
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الأحد 14 مارس 2021 10:36 صباحاً
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
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الأحد 14 مارس 2021 10:34 صباحاً
هولندا: إعطاء 1.17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن
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الأحد 14 مارس 2021 10:34 صباحاً
إيطاليا: إعطاء 6.53 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن
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الأحد 14 مارس 2021 10:34 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الحوثيون يهددون بالمزيد من العمليات ضد مرافق حيوية داخل المملكة العربية السعودية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 09 مارس 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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