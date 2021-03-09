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8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021
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الأحد 14 مارس 2021 10:21 صباحاً
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة
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الأحد 14 مارس 2021 10:19 صباحاً
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد
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الأحد 14 مارس 2021 10:17 صباحاً
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا
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الأحد 14 مارس 2021 10:17 صباحاً
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو
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الأحد 14 مارس 2021 10:17 صباحاً
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب
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الأحد 14 مارس 2021 10:15 صباحاً
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة
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الأحد 14 مارس 2021 10:15 صباحاً
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى"
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الأحد 14 مارس 2021 10:15 صباحاً
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي
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الأحد 14 مارس 2021 10:15 صباحاً
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن
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الأحد 14 مارس 2021 10:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
(الكاتب الصحفي عادل حمودة في ضيافة “من مصر” (فقرة كاملة
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 09 مارس 2021 10:05 صباحاً
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