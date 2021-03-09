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إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

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إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
على متن 17 مركبة في عدد من المناطق.. في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها "الداخلية"

إيقاف 17 مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية وجازان والحدود الشمالية)، (17) مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (16) مواطناً، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (17) مركبة، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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