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"واتساب" يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية

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"واتساب" يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية "واتساب" يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية
لا يوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق حول الأمر

ينتظر أن يتوقف تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن العمل على بعض الهواتف الذكية.

فبحسب ما نشر موقع WABetaInfo، فإن التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة "آيفون" القديمة.

ففي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم.

ووفق "سبوتنيك"، حتى اللحظة لا يوجد أيّ تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.

وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.

واعتبارا من 1 يناير 2021، توقف برنامج المراسلة عن العمل على عدد من الأجهزة التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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