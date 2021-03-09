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تزامناً و"العالمي للمرأة".. مبادرة لـ "السديس" للارتقاء بكوادر الحرم النسائية

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تزامناً و"العالمي للمرأة".. مبادرة لـ "السديس" للارتقاء بكوادر الحرم النسائية تزامناً و"العالمي للمرأة".. مبادرة لـ "السديس" للارتقاء بكوادر الحرم النسائية
برنامج تدريب وتأهيل من شأنه إعداد متدربات يكنّ على قدرٍ من الخبرة الإدارية

تزامناً و

‏أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ مبادرة برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال: "‏تقديراً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأهمية الكادر النسائي في تقديم الخدمات بالحرمين الشريفين، تم إطلاق مبادرة (برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي)، الذي من شأنه إعداد وتهيئة المتدربات ليكنّ على قدرٍ من الخبرة والدراية الإدارية، وبما يكسبهن الكفاءة على تنفيذ الأعمال، ووضع خطط العمل، والارتقاء بدور الشق النسائي في المسجد الحرام، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-‏ سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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