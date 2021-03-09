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مقتل رئيس بلدية ومساعديه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفلبين

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مقتل رئيس بلدية ومساعديه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفلبين مقتل رئيس بلدية ومساعديه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفلبين

مصراوي Masrawy

07:55 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

مانيلا - (د ب أ):
ذكر تقرير للشرطة الفلبينية ، اليوم الثلاثاء، أن رئيس بلدية في مدينة بوسط البلاد ومساعديه الاثنين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، بعد أن اعتقدوا أنها "تلاحقهم بشكل مريب".

وأضاف التقرير أن شرطيا قتل أيضا فى تبادل لإطلاق النار فى مدينة كالبايوج شمال غربي جزيرة سمر يوم الاثنين.

كان رئيس بلدية كالبايوج، رونالدو أكينو، وسائقه وحارسه الشخصي في طريقهم لوجهة غير معلومة عندما لاحظوا السيارات التي تتبعهم.

وذكر التقرير أن الشخصين المرافقين لرئيس البلدية أطلقا النار على السيارات التي زُعم أنها كانت تتعقبهم بشكل مريب.

وأوضحت الشرطة أن "السيارات الأخرى التي تبين لاحقا انها كانت تقل افرادا من الشرطة ردت بعد ذلك مما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار".

وأصيب شرطي آخر في تبادل لاطلاق النار ونقل الى المستشفى.

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