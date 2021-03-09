الليرة التركية تسجل هبوطاً حاداً مع ارتفاع التضخم

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3.3 % عند 7.7750 مقابل الدولار.. الأدنى هذا العام

تراجعت الليرة التركية أكثر من ثلاثة بالمائة، مسجلة هبوطاً في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمثابة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.



كانت بنوك وول ستريت سيتي جروب وجيه بي مورجان أحدث من توقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 بالمائة الشهر الماضي.



وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمائة في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة: "سنتخذ خطوات حاسمة" من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن "تحولا منهجيا" حدث في نوفمبر حين تولى رئاسة البنك وفق سكاي نيوز عربية.



وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش كانت الليرة منخفضة 3.3 بالمائة عند 7.7750 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.



ولدى تركيا بالفعل سياسة لأعلى سعر للفائدة مقارنة بأي دولة متقدمة أو نامية، ومن المتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. اعتبر البعض تعليقات "إقبال" يوم الجمعة، في منشور بإحدى المدونات، بمثابة إشارة إلى أن البنك سيبدأ برفع أسعار الفائدة.