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إصابة 19 شخصا خلال مظاهرات ترافقت مع يوم المرأة العالمي بالمكسيك

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إصابة 19 شخصا خلال مظاهرات ترافقت مع يوم المرأة العالمي بالمكسيك إصابة 19 شخصا خلال مظاهرات ترافقت مع يوم المرأة العالمي بالمكسيك

مصراوي Masrawy

07:19 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أصيب 15 من عناصر الشرطة وأربعة مدنيين بجروح في المكسيك خلال مظاهرات يوم المرأة العالمي في العاصمة مكسيكو سيتي، حسبما أعلنت وزارة الأمن العام، حيث احتجت آلاف النساء على العنف ضد المرأة في جميع أنحاء البلاد.

وخرجت مجموعات نسوية إلى شوارع المكسيك يوم الاثنين للمطالبة بوقف جرائم القتل والانتهاكات ضد النساء، في بلد تُقتل فيه حوالي 10 نساء كل يوم.

وحملت المتظاهرات صورا للنساء المقتولات ولافتات مكتوب عليها "المكسيك قاتلة النساء" و "لم يقتلوني ، لكني أعيش في خوف".

وفي مكسيكو سيتي، سارت المتظاهرات إلى القصر الوطني، مقر السلطة التنفيذية الاتحادية.

وبالإضافة إلى الجرحى الـ 19، تم اعتقال أربعة مصورات صحفيات ، وإلقائهن على الأرض وتقييد أيديهن من قبل أفراد من الشرطة في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي عندما كانوا في طريقهم لتغطية المسيرة ، حسبما أفادت إحداهن على حسابها على تويتر.

وتم نشر أكثر من ألفي شرطية غير مسلحة لتوفير الأمن خلال المظاهرات.

وقُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك العام الماضي ، بما في ذلك نحو 967 حالة تم تصنيفها على أنها عمليات قتل على أساس الجنس ، أو "قتل النساء". كما زادت التقارير عن العنف الأسري خلال جائحة .

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