أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021 -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد -
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا -
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو -
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

مقتل عنصر من الجيش الوطني السوري بانفجار دراجة مفخخة

Print
مقتل عنصر من الجيش الوطني السوري بانفجار دراجة مفخخة مقتل عنصر من الجيش الوطني السوري بانفجار دراجة مفخخة

جي بي سي نيوز :- قتل عنصر من الجيش الوطني السوري وأصيب اثنان بجروح، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بمدينة رأس العين بمنطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، ضبطت قوات الأمن التابعة للجيش الوطني السوري في المنطقة، دراجة نارية مفخخة في إحدى القرى، وأثناء نقلهم لها على متن شاحنة صغيرة، من أجل التخلص منها بشكل آمن، انفجرت بالطريق.

وسبق لمنطقة نبع السلام أن شهدت انفجارات لدراجات نارية وسيارات مفخخة، يقف وراءها تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

وتم تحرير مدينة رأس العين في إطار عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتواصل منظمة "ي ب ك" الإرهابية اتخاذ مدينتي عين عيسى وتل تمر قاعدة لإطلاق هجمات إرهابية ضد المدنيين في مدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.

الاناضول

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

جحيم وإعدامات في لؤلؤة الصحراء.. كنوز سوريا تبخرت

جحيم وإعدامات في لؤلؤة الصحراء.. كنوز سوريا تبخرت

شبكة عيون الإخبارية