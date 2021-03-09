أخبار عاجلة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/3/2021 -
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة -
إصابة شقيقين إثر حادث سير في واحة بلاط بالوادي الجديد -
طوكيو تؤكد 239 حالة إصابة جديدة بكورونا -
الشرطة الروسية تعتقل 200 شخص أثناء مداهمة مؤتمر للمعارضة في موسكو -
انطلاق الدراسة بالترم الثانى فى جميع المدارس والحضور اختيارى للطلاب -
استمع الى القرآن بصوت الطفلة سجى الفلسطينية أصغر حافظة قرآن كفيفة -
حكاية يحيى أشهر مصرى فى هوليود مع الباتشينو.. "صاحبى وبيحبنى" -
هل لقاح كورونا آمن 100%.. بيتكوين تسجل رقم قياسى جديد.. ومصطفى محمد يواصل التألق مع جالاتا سراي -
شيخ الأزهر قالي حرام يسيبوكي كده الطفلة الفلسطينية سجي أصغر كفيفة حافظة للقرآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين

Print
كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كوريا الجنوبية تسجل 446 إصابة بكورونا و8 حالات بالصين

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة.
وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 93,263، فيما بلغ مجموع الوفيات 1,645.


الصين
سجلت الصين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90002 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة

رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يقدم مؤتمرًا إلكترونيًّا بمعهد الإدارة

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شاهد من عسير.. مخالفة مراكز تجارية وصيانة سيارات تخل بالاحترازات

شبكة عيون الإخبارية